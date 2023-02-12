طنجة..وقفة احتجاجية ضد غلاء الأسعار (صور )
هبة بريس - مكتب طنجة
الوقفة الإحتجاجية التي تأتي استجابة لدعوات فايسبوكية , ردد خلالها المحتجون مجموعة من الشعارات التي تندد بارتفاع أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية بصفة عامة.
احتشد العشرات من المواطنين ، مساء اليوم الأحد 12 فبراير ،بساحة الأمم وسط مدينة طنجة ، في وقفة احتجاجية ضد غلاء الأسعار.
الوقفة الإحتجاجية التي تأتي استجابة لدعوات فايسبوكية , ردد خلالها المحتجون مجموعة من الشعارات التي تندد بارتفاع أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية بصفة عامة.
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تعليق واحد
من خلال الصور لا يبدو انهم ” فقراء” ، قهرهم الغلاء .لباسهم و سحناتهم تدل على مستوى لابأس به إن لم نقل ” ميسورين “. اللهم إن كان ” ادخارهم ” قي تناقص .