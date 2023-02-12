“ساوثهامبتون” يقيل مدربه جونز بعد 15 هزيمة في الموسم

2023-02-12 / 17:05
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هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي ساوثهامبتون، المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إقالة مدربه ناثان جونز اليوم الأحد، بعد يوم واحد من الخسارة 2-1 أمام ضيفه وولفرهامبتون.

وكشف نادي ساوثهامبتون، في بيان عبر موقعه الرسمي، عن إقالة مدربه الحالي ناثان جونز، بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها القديسين تحت قيادته بعدما تولي المهمة منذ 3 اشهر

ويتذيل ساوثهامبتون ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة من 22 مباراة، بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان

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