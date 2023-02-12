قائد بسطات يطلق حملة على الأسواق لضبط الأسعار وزجر المخالفات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

هنا بالسوق الأسبوعي بأحد أمزورة دائرة سطات، قاد قائد القيادة رفقة أعوانه وأفراد من القوات المساعدة، حملة منسقة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، للوقوف على حركية السوق ومدى تطابق أسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء مع التسعيرة المقننة المعمول بها في هذا الصدد، ضمن خطوة استباقية تروم مواجهة كل ما من شأنه أن يساهم في عدم استقرار الأسعار ضربا للقدرة الشرائية.

وأضافت مصادر هبة بريس، أن القائد المذكور سبق العملية بتنظيم عدة إجتماعات موسعة مع أعوانه بحضور ممثلي المصالح الإدارية المعنية للتنسيق من أجل ضبط الأسعار والحد من بعض التفاوتات والمضاربات والتلاعبات التي تؤدي إلى إرتفاع المواد الغذائية، وقد أسفرت عملية اليوم عن تسجيل بعض المخالفات حررت في حق أصحابها محاضر قانونية.

الحملة التي قادها المسؤول الترابي بقيادة امزورة تأتي تفعيلا وانسجاما مع التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية، التي دعت فيها السلطات المحلية إلى ضرورة العمل على محاربة تعدد الوسطاء الذين يعمدون على التحكم في الأسعار ورفعها، مع معالجة كافة الاشكالات المتعلقة بالعملية بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية بهدف ضمان استقرار الأسعار بالأسواق لحماية المستهلك من كل التلاعبات والمضاربات التي تساهم في رفع الاسعار والمس بالقدرة الشرائية للمواطن.

العملية التي نالت استحسان الساكنة وبعض الفعاليات المهتمة بصحة وسلامة المواطن، وجد فيها البعض الآخر فرصة للمطالبة بتعميم مثل هاته الحملات على باقي الاسواق الاسبوعية بتراب الاقليم، وكذا بالمحلات التجارية ودكاكين الجزارة ونقاط بيع الدواجن بمدينة سطات، مع تشديد المراقبة على أسعارها، والتحقق من جودة المنتوجات ومدى مطابقتها للمعايير المتبعة حفاظا على الصحة العامة للمواطن.

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