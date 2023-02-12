الثلوج.. تسخير وسائل مادية و بشرية هامة لفتح طرقات تازة

ع محياوي _ هبة بريس

واصلت السلطة الإقليمية وباقي المتذخلين جهودها منذ يوم أمس السبت بإقليم تازة لإزاحة الثلوج المتراكمة بعدد من المناطق التابعة للإقليم وفتح المحاور الطرقية أمام حركة السير والجولان.

فمنذ الصباح الباكر، تجندت فرق التدخل وتمت تعبئة موارد لوجستية وبشرية ، ضمنها شاحنات كاسحة للثلوج وآليات للتسوية وجرافات، لإزاحة الثلوج من المحاور الطرقية المغلقة بسبب التساقطات الثلجية الكثيفة التي شهدتها مجموعة من المناطق التابعة لإقليم تازة، في إطار التعبئة المتواصلة للتخفيف من آثار موجة البرد القارس.

إزاحة الثلوج همت الطريق الوطنية رقم 29 بالمقطع الرابط بين بويبلان بإقليم تازة وإيموزار مرموشة بإقليم بولمان، وبالطريق الجهوية رقم 504 الرابطة بين بويبلان بإقليم تازة ورباط الخير بإقليم صفرو، وبالطريق الإقليمية رقم 5432 الرابطة بين جماعة مغراوة بإقليم تازة ورأس القصر بإقليم جرسيف، والطريق الإقليمية رقم 5436 الرابطة بين تازرين ومغراوة بإقليم تازة.

كما يشمل الطريق الإقليمية رقم 5420 الرابطة بين باب بودير وبوشفاعة بإقليم تازة، والطريق الإقليمية رقم 5415 الرابطة بين باب بودير وتازكا بإقليم تازة، والطريق الإقليمية رقم 5411 الرابطة بين باب بودير وتازرين بإقليم تازة. وتم لهذه الغاية تجنيد شاحنات كاسحة للثلوج و آليات للتسوية و جرافات.

هذه العملية سهر عليها عامل إقليم تازة الذي أعطى الكثير لهذا الإقليم بشهادات متتبعي الرأي العام الذي يعتبر من أجود العمال الذين تم تعيينهم على رأس هذه العمالة و قام بالمناسبة، بزيارة ميدانية لمجموعة من الجماعات التي همتها التساقطات الثلجية، للوقوف على عمليات التدخل وازاحة الثلوج واستطلاع جاهزية بعض مؤسسات القرب لتقديم الخدمات التي تمليها الظرفية.

وبلغت التساقطات الثلجية ببويبلان ما بين 30 و50 سنتيمتر، وتراوحت بمغراوة ما بين 10 و20 سنتيمتر، فيما سجلت بباب بودير ما بين 10 و20 سنتيمتر، بنما ناهزت بتازرين نحو 20 سنتيمتر

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