الوليد بن طلال يقدم مكافأة ضخمة للاعبي الهلال

هبة بريس _ رياضة

أعلن الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، عن تقديمه مبلغ مليون ريال (266 ألف دولار) لكل لاعب في فريق الهلال، بعد الإنجاز التاريخي بالوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، وحصوله على الميدالية الفضية بعد الخسارة أمام ريال مدريد.

وقال الوليد بن طلال لاحقا، إنه قرر رفع المكافأة لنادي الهلال بشكل عام، لتصل إلى 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، توزع على اللاعبين، والإدارة، والطاقم التدريبي، والجهاز الفني، وغيرهم.

ويعد الوليد بن طلال أكثر أعضاء الشرف في الهلال دعما للنادي على مدار عقود، كما يعدّ الداعم الأول للرئيس الحالي فهد بن نافل العتيبي.

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