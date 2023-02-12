بنسعيد يستعرض بدبي التجارب المغربية في مجال الشباب

هبة بريس _ الرباط

استعرض وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي بنسعيد صباح اليوم الأحد بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مختلف التجارب المغربية في مجال الشباب والمشاريع والبرامج التي تشتغل عليها بلادنا.

وأكد بنسعيد في تدخله في أشغال افتتاح النسخة الثانية للاجتماع العربي للقيادات الشابة في اطار القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي، أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتنفيذا لتوجيهات جلالته السامية، تشتغل لتحسين أوضاع الشباب عبر برامج مبتكرة ومتجددة، ذلك أن جلالة الملك حفظه الله، ما فتئ يولي عناية خاصة بالشباب المغربي.

وأضاف بنسعيد أن وضعية الشباب تحظى برعاية ملكية خاصة و عناية دستورية متميزة، ترجمتها العديد من البرامج المعدة للرقي بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للشباب المغربي.

وخلال هذا اللقاء، طرح المسؤول الحكومي صيغة ” جواز الشباب” ، والامتيازات التي سيعطيها للشباب المغربي عبر تقديم وتقريب ثلة من الخدمات العمومية ذات الصلة بمجالات الصحة والثقافة والرياضة والنقل، في إطار نقاش النقاش عرضت خلاله العديد من التجارب المقارنة.

ويهدف هذا اللقاء إلى تقديم تصور عربي مشترك للنهوض بأوضاع الشباب العربي عبر العديد من السبل والبرامج الهادفة إلى تحسين المستوى العام للشباب.

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