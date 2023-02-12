نه_اية غامضة لمهاجر مغربي رمي_ا بالرصاص شمال إيطاليا

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

في حادث إجرامي جديد من حوادث القتل وتصفية المهاجرين بإيطاليا لقي مهاجر مغربي مصرعه، بحر الأسبوع الجاري، رميا بالرصاص باحدى الغابات في أسفل أخدود بضواحي محافظة “فاريزي” بشمال إيطاليا.

وكشفت مصادر متطابقة ان التحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة، تشير الى إن الضحية فارق الحياة بسبب طلق ناري أصابه على مستوى الظهر. فسقط اثر ذلك من مكان عال نحو الأسفل لأكثر من مائة متر في أسفل الأخدود والذي عثر عليه احد المواطنين في غابة.

وحسب المصدر ذاته فقد جرى العثور على خرطوشتين فارغتين من عيار صغير على الطريق الممتد على طول الجرف . وتمكنت الشرطة الإيطالية تحديد هوية المتوفي، واشعار المدعي العام المداوم بالموضوع ، فيما البحث لازال جارية لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

وقد جرى نقل الجثة قصد اخضاعها للتشريح الطبي، لتحديد اسباب الوفاة، كما دعت الشرطة المواطنين الى تقديم اية معلومة يمكن ان تساعد في فك لغز خيوط هذه الجريمة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0