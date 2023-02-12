Feb 12, 2023; Perth, WA, AUSTRALIA; Islam Makhachev (red gloves) fights Alexander Volkanovski (blue gloves) during UFC 284 at RAC Arena. Mandatory Credit: Jasmin Frank-USA TODAY Sports

“إسلام مخاشيف” يحتفظ بلقبه بعد نزال مثير

2023-02-12 / 10:15
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هبة بريس _ رياضة

احتفظ البطل الداغستاني، إسلام مخاشيف، بلقبه العالمي في رياضة الفنون القتالية المختلطة”يو إف سي UFC” للوزن الخفيف، وذلك بعد انتصاره المثيره على منافسه الأسترالي، إليكسندر فولكانوفسكي.

وقد جرت الموقعة النارية الذي جذبت أنظار عشاق تلك الرياضة من مختلف أنحاء العالم، في مدينة بيرث بأستراليا، بحسب موقع “ESPN” الرياضي.

وتمكن مخاشيف من الاحتفاظ بلقبه بإجماع الحكام بعد نزال استمر 25 دقيقة.

وعقب انتهاء المواجهة، قال فولكانوفسكي في تصريحات صحيفة: “لقد كانت نزالا ممتعا.. أعتقد أنني لم أستغل بعض اللحظات والمواقف التي كانت لصالحي، إذ أنني ردود أفعالي كانت متأخرة بعض الشيء”.

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