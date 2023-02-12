طقس الأحد.. جو بارد ونزول قطرات مطرية متفرقة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يظل الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات، والجنوب- الشرقي للبلاد، وبالمنطقة الشرقية، ومصحوبا بجليد أو صقيع.

كما يتوقع نزول أمطار متفرقة بأقصى الجنوب والريف وغرب الواجهة المتوسطية والأطلس المتوسط ومنطقة السايس، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما محليا قوية بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية والأطلس الصغير وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03- و 02 درجة بكل من مرتفعات الأطلس، والهضاب العليا الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 02 و 08 درجات بالريف، والمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية والجنوب – الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 08 و 14 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الارتفاع أو ستبقى مستقرة. وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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