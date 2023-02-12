رابور مغربي بمعايير عالمية..teekay يكشف لهبة بريس تفاصيل جديده الفني

نجلاء مزيان _ هبة بريس

كشف الرابور المغربي المقيم بالديار الهولندية، في تصريح خاص لجريدة هبة بريس الإلكترونية مجموعة من التفاصيل الخاصة بمشاريعه الفنية المستقبلية.

و في هذا الصدد، قال المنتج و الموزع الموسيقي توفيق كمال المشهور ب ” teekay”، أنه بصدد التحضير لألبوم غنائي سوف يفرج عنه بعد شهر رمضان، و هو من إنتاجه الخاص و غنائه.

و أضاف مهندس الصوت “teekay”، أنه يحضر مفاجأة لجمهوره، عبارة عن ديو يجمعه بالرابور المغربي “علي صامد”، سيرى النور بالمستقبل القريب.

و عن سر تعامله مع مجموعة من نجوم الراب، كشف ابن مدينة فاس أنه يملك استوديو خاص لتسجيل الأغانى، سواء السينجل أو الألبومات، المتعلقة به أو بفنانين آخرين.

و الجدير بالذكر أن توفيق كمال تعامل مع ألمع النجوم المغاربة أبرزهم “ديزي دروس”، و “علي صامد”،كما أنه تعاقد مع شركة wilde westen التي تعد من أكبر الشركات بهولاندا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0