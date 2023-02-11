بتعليمات قرار عامل سيدي سليمان ضبط طنين من البصل بمخزن سري ولحوم فاسدة

ع محياوي – هبة بريس

في إطار الاجراءات الوقائية الهادفة الى حماية صحة المستهلك وسلامة المنتجات الغذائية، بالإضافة الى الإجراءات والتدابير المتخذة للحفاظ على استقرار الأسعار، من خلال الاجتماع الأخير الذي انعقد بعمالة سيدي سليمان تحت إشراف عامل إقليم سيدي سليمان، وبحضور الكاتب العام للعمالة و رئيس قسم الشؤون الداخلية ورؤساء المصالح الأمنية الإقليمية والباشوات ورؤساء الدوائر ورؤساء المصالح الخارجية الإقليمية المعنية بالتموين والمراقبة بما في ذلك ممثل المديرية الإقليمية للفلاحة وممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والتجار ، تم اليوم السبت 11 فبراير 2023 بسيدي يحيى الغرب، ضبط كميات كبيرة من اللحوم البيضاء و الحمراء الفاسدة بمحل للبيع الوجبات السريعة صناك معدة لتقديمها للمواطنين، الحملة ترأسها باشا مدينة سيدي يحيى الغرب وقياد المقاطعات الثلاث وممثل عن ONSSA ، بتعليمات العامل الأخيرة .

و في سياق الموضوع ، تم ضبط مخزن سيري يحتوي على طنين من البصل مخزنة بطريقة سرية بهدف الاحتكار و المضاربة بالأسعار ، وجاء دلك للحضور الميداني المكثف لتدخلات اللجن المحلية للمراقبة بمختلف التجمعات التجارية ونقط البيع، وذلك دعما لتدخلات اللجنة الإقليمية للمراقبة، مع فرض واحترام أسعار المواد المقننة والتقيد بإشهار الأثمان وتتبع مسالك توزيع وأسعار باقي المواد وزجر كل الممارسات التي تروم المضاربة أو الادخار السري أو الإخلال بقواعد المنافسة وبشفافية المعاملات التجارية ، وذلك وفق ما تفتضيه القوانين المعمول بها في هذا الشأن للضرب على يد كل من سولت له نفسه التلاعب بالأسعار والمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.

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