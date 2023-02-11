ريال مدريد يفوز على الهلال السعودي ويتوج بطلا لكأس العالم للأندية

هبة بريس - الرياضة

توج ريال مدريد الإسباني بطلا لكأس العالم للأندية عقب فوزه في النهائي على الهلال السعودي بخمسة أهداف لثلاثة، مساء اليوم السبت، بملعب مولاي عبد الله بالرباط.

وسجل أهداف ريال مدريد كل من فينسيوس جونيور في الدقيقتين 13 و69 وفريديريكو فالفيردي في الدقيقتين 18 و58 وكريم بنزيما في الدقيقة 54، بينما سجل أهداف الهلال السعودي كل من موسى ماريغا في الدقيقة 26، ولوسيانو فييتو في الدقيقتين 63 و79.

ومعلوم أن فلامينغو البرازيلي كان قد حسم المركز الثالث لصالحه بعد فوزه في مباراة الترتيب على الأهلي المصري بأربعة أهداف لاثنين.

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