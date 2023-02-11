أكادير : موجة البرد تهدد المشردين بعد العثور على جثة مشردة

2023-02-11 / 21:45
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

عثر مواطنون على جثة امرأة في الخمسينات من عمرها،تعيش حياة التشرد ، يوم أمس الجمعة 10 فبراير، بإحدى الأماكن وسط الغابة الكائنة بالمنطقة السياحية لأكادير.

المشردة وجدت جثتها شبه عارية وسط مكان خلاء وذلك في ظروف غامضة، هل يتعلق الأمر بجريمة قتل، وهو ما تبحث عنه السلطات في انتظار التشريح الطبي.

مصادر الجريدة رجحت أن تكون موجة البرد القارس التي تشهدها المنطقة، سببا رئيسيا في وفاة الهالكة خصوصا وأن هذه الأخيرة كانت تعيش حياة الشارع وبدون مأوى منذ مدة.

وتشكل موجة البرد، تهديد حقيقي للعشرات من المشردين بمدينة أكادير وضواحيها، في غياب أي مبادرة من طرف المصالح الحكومية، ويبقى المواطن المغربي بتضامنه وحسه الانساني السبيل الواحد لانقاذ هذه الفئة التي طالها نسيان البرامج الحكومية،

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