أزيد من مليون شخص يشاركون في الاحتجاجات على إصلاح التقاعد بفرنسا

هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن وزارة الداخلية بأن ما لا يقل عن مليون شخص شاركوا يوم السبت في مظاهرات الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد في المدن الفرنسية.

ونقلت قناة “بي إف إم تي في” عن وزارة الداخلية أن عدد المشاركين في الاحتجاجات في باريس بلغ 93 ألف شخص، ما أصبح الرقم القياسي الجديد منذ انطلاق موجة التظاهرات.

وشارك في مسيرات المتظاهرين في باريس ممثلو النقابات، وكذلك نشطاء فوضويون، هاجموا قاموا بأعمال شغب، مما تسبب باشتباكات مع عناصر الشرطة الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع.

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