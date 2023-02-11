الصورة تعبيرية

أزيد من مليون شخص يشاركون في الاحتجاجات على إصلاح التقاعد بفرنسا

2023-02-11 / 21:37
0
هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن وزارة الداخلية بأن ما لا يقل عن مليون شخص شاركوا يوم السبت في مظاهرات الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد في المدن الفرنسية.

ونقلت قناة “بي إف إم تي في” عن وزارة الداخلية أن عدد المشاركين في الاحتجاجات في باريس بلغ 93 ألف شخص، ما أصبح الرقم القياسي الجديد منذ انطلاق موجة التظاهرات.

وشارك في مسيرات المتظاهرين في باريس ممثلو النقابات، وكذلك نشطاء فوضويون، هاجموا قاموا بأعمال شغب، مما تسبب باشتباكات مع عناصر الشرطة الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أميرة بوراوي ابنة الجنرال الجزائري التي هزت عرش العسكر

أميرة بوراوي ابنة الجنرال الجزائري التي هزت عرش العسكر

2023-02-11 / 21:01
Photo of ناسا: كويكب ضخم على بُعد أيّامٍ من الاصطدام بمدار الأرض

ناسا: كويكب ضخم على بُعد أيّامٍ من الاصطدام بمدار…

2023-02-11 / 20:18
Photo of بوادر أزمة دبلوماسية ..بسبب الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي “العسكر” يعاقبون التونسيين بالمعابر الحدودية

بوادر أزمة دبلوماسية ..بسبب الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي “العسكر”…

2023-02-11 / 18:53
Photo of أردوغان: نخطط لإعادة بناء مئات الآلاف من المساكن

أردوغان: نخطط لإعادة بناء مئات الآلاف من المساكن

2023-02-11 / 16:20
Photo of إنقاذ رجل وزوجته بعد 128 ساعة تحت أنقاض منزلهما في تركيا

إنقاذ رجل وزوجته بعد 128 ساعة تحت أنقاض منزلهما…

2023-02-11 / 13:03
Photo of تركيا: قوة زلزال الاثنين تعادل 500 قنبلة نووية

تركيا: قوة زلزال الاثنين تعادل 500 قنبلة نووية

2023-02-11 / 12:40
Photo of زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

2023-02-11 / 11:55
Photo of الجزائر.. العثور على رؤوس وبقايا حمير مذ.بوحة في البويرة

الجزائر.. العثور على رؤوس وبقايا حمير مذ.بوحة في البويرة

2023-02-11 / 11:19
Photo of بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لإطلاق أكبر حملة إسكان في تاريخها

بعد الزلزال المدمر.. تركيا تستعد لإطلاق أكبر حملة إسكان…

2023-02-11 / 10:45
Photo of عثر عليها تحت الأنقاض… تركي يسلم الشرطة حقيبة بها 4 ملايين دولار

عثر عليها تحت الأنقاض… تركي يسلم الشرطة حقيبة بها…

2023-02-11 / 09:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق