وزير الصناعة والتجارة : انخفاض متوقع لأسعار الزيوت الغذائية خلال الأيام المقبلة

2023-02-11 / 21:16
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هبة بريس - و م ع

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم السبت، 11 فبراير 2023، بعين حرودة (الدار البيضاء) أن أسعار الزيوت الغذائية ستشهد انخفاضا خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة، عقب زيارة قام بها للمعمل الرائد في قطاع الزيوت بالمغرب، (لوسيور كريسطال)، أن “المصنعين يبذلون جهودا كبيرة للغاية على مستوى الهوامش والعمليات بغية خفض أو تعديل بنيات التكاليف، ونحن نترقب انخفاضا في الأسعار خلال الأيام المقبلة”.

وأشار إلى أن مرحلة الزيادات في الأسعار قد بلغت نهايتها على ما يبدو، مضيفا أن “المؤشرات تظهر أننا سندخل مرحلة انخفاض الأسعار، بفضل الجهود المبذولة سواء من طرف الفاعلين الخواص أو الدولة”.

كما أكد مزور، من جهة أخرى، أنه تم ضمان تزويد الأسواق بالزيوت وبالمواد الغذائية الأخرى في مجمل التراب الوطني.

من جانبه، أكد المدير العام لـ”لوسيو-كريسطال”، إبراهيم العروي، أنه استعدادا لشهر رمضان المبارك، تم اتخاذ كل التدابير من أجل ضمان توفر الزيوت الغذائية بكميات مرضية.

وقال “نحن نعمل على تجسيد التحسن الذي طرأ على أسعار المواد الأولية، التي كانت السبب وراء ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية”، مضيفا أن الأسعار ستعود قريبا إلى حالتها العادية بمخزون كاف من الزيوت الغذائية.

ويتمتع مصنع “لوسيو-كريسطال” بطاقة إنتاجية يومية قدرها 1100 طن، وطاقة تخزين تقدر بـ1200 طن. كما بلغ الإنتاج الإجمالي في سنة 2022 ما مقداره 209 ألفا و490 طن، من بينها 15 في المائة موجهة للتصدير.

وتعتزم لوسيو-كريسطال خلال سنتي 2022 و2023، استثمار مبلغ 92 مليون درهم. وسيخصص هذا الغلاف المالي لتجهيز وحدات الإنتاج والتخزين، وإحداث خط جديد لتر واحد عال الوتيرة، وإلى عصرنة الأدوات الصناعية بما في ذلك خطوط التغليف والتوسيم والتحصيل.

كما يتعلق الأمر بتشييد منصة لوجيستيكية جديدة بسعة 12000 موقعا، وإنتاج الطاقة الشمسية عبر الألواح الكهرو-ضوئية.

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