هل تباشر الداخلية تعداد المستودعات السرية بالمدن والقرى لتخزين الخضر لمواجهة الاحتكار ؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

فجرت قضية مداهمة سلطات خنيفرة ، لمستودع سري للتخزين، وحجز ما يقارب 140 طن من البطاطس، احد أهم الاشكالات التي تواجهها الحكومة اليوم، من أجل محاربة الاحتكار،ومواجهة لوبي ” الازمات” وهو ما يطرح سؤال حول إستعدادات السلطات لتنفيذ عمليات المراقبة على هاته المستودعات السرية المنتشرة بالمدن والاقاليم، والتي تخزن بها المئات من الاطنان بهدف الاحتكار.

ومن المعلوم أن القانون يجرم هذه العملية، والتي تعد كذلك من ضمن الاسباب الخفية للأزمة الحالية لغلاء الاسعار في الاسواق، اعتبارا أن لوبي من التجار يقوم بتخزين مواد غذائية، وبعد كثرة الطلب عليها من طرف المستهلك، وقلة عرضها في الاسواق، يرتفع ثمنها، مما يدفع المحتكرين لها تزويد الاسواق والزيادة في عملية الربح .

ومن المعلوم كذلك، أن وزارة الداخلية عبر ممثليها من السلطات في المدن والاقاليم، بإستطاعتها في وقت وجيز، تعداد هذه المخازن السرية المنتشرة. بالمدن والقرى، والتي يلجأ إليها ” المحتكرون” لتخزين المواد الغذائية .

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