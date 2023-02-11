حزب “الأحرار”: تعامل الحكومة مع ارتفاع الأسعار اتسم بالهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات”

هبة بريس - الرباط

اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار، ان الحكومة تعاملت برزانة وهدوء مع موجة غلاء الأسعار التي تعرفها بلادنا ومعها العالم.

وأضاف المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ ختامي له عقب انتهاء أشغاله ، إن الأداء الحكومي، حيال أزمة ارتفاع الأسعار، قد اتسم بـ”الهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن”.

وأردف بلاغ الأحرار إن بـ”التوجهات الكبرى لقانون المالية للسنة الجارية وبحمولاته الاجتماعية وإصلاحاته الاقتصادية، وما تضمنه من تدابير وإجراءات توطد أسس “الدولة الاجتماعية”، موازاة مع الشروع في تنزيل إجراءات عملية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجهات الملكية، ووفاء لما وصفه البلاغ أيضا بـ”فلسفة البرنامج الحكومي”.

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