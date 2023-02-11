حزب “الأحرار”: تعامل الحكومة مع ارتفاع الأسعار اتسم بالهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات”
هبة بريس - الرباط
اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار، ان الحكومة تعاملت برزانة وهدوء مع موجة غلاء الأسعار التي تعرفها بلادنا ومعها العالم.
وأضاف المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ ختامي له عقب انتهاء أشغاله ، إن الأداء الحكومي، حيال أزمة ارتفاع الأسعار، قد اتسم بـ”الهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن”.
وأردف بلاغ الأحرار إن بـ”التوجهات الكبرى لقانون المالية للسنة الجارية وبحمولاته الاجتماعية وإصلاحاته الاقتصادية، وما تضمنه من تدابير وإجراءات توطد أسس “الدولة الاجتماعية”، موازاة مع الشروع في تنزيل إجراءات عملية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجهات الملكية، ووفاء لما وصفه البلاغ أيضا بـ”فلسفة البرنامج الحكومي”.
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9 تعليقات
والله ما عندكوم الوجه علاش تحشمو.
سيرو للسويقات ديال الخضرة و واجهوا المواطنين بهاد الهضرة إلى كنتو تايقين فراسكوم و فعملكوم.
هاد (الحزب) تاريخو معروف ومعروف كيفاش وصل. ماكاين لشرعية ولا والو.
كالك انتاخبوه الناس. تيكذبو الكذبة و يتيقوها بحال جحا مني مشا يبيع حمارو.
إلى كنتو رجال طيحو ثمن المحروقات. والله ماتقدو.
ليس لكم مكان في تاريخ المغرب.
ستؤدون عاجلا ثمن رجوع كل أرملة بقفتها فارغة دون أن تتمكن من إطعام يتاماها.
مابقاتش فيك التيقة خرجتي على الشعب جاي ناوي تفكك الأسر المغربية جوعتي لمغاربة هادي هي نتيجة ديال المخطط الأخضر
كان الاولى به في هذه الظرفية ان ينكب على معالجة الارتفاع الصاروخي للأسعار ولكن ما يهمهم هو الانتخابات والحفاظ على الكرسي .
جولا ت لتفقد احوال رعاياه، و انا لي معرفة بواحد منهم قضى شبابه في ايطاليا، حيث تحصل على ثروة بصفة غير مشروعة و عاد للبلاد حيث قام بمشاريع عدة و اصبح هو الاخر ذو حظ و جاه ليتم انتخابه على رأس جماعة ترابية …
حكومة باينة مشات تقدما وماشية بينا لطريق صواب!!!!!! من الغلاء الفاحش لتدري منه انهم كرسو اوقاتهم لللادخار لشتات المواطن المقهور من زيادة الذي ضربت واستنزفت ارزاقنا !!!!لا لغلاء اسعار وارتفاع بنزين ووقود !!!!
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
اليس من المستغرب هذا الشطط السياسي الذي يبحث فقط عن الوسيلة الانجع لتتخين منتخبي الاجرار وتبذير تموال طائلة على ذقون هؤلاء الم يكن الاحرا ان يذهب الزعيم الى الاسواق هههه تحب تفهم ذوخ
اللهم إنا نعوذ بك من الفاسدين و المنافقين
الصحفيين بايعين الماتش 😔 الله يدير تاويل دالخير