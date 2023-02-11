ثلاثة مهاجرين سودانيين ينجحون في الوصول لثغر سبتة المحتلة عبر السياج

هبة بريس - تطوان

تمكن 3 مهاجرين سريين من جنسية سودانيية من اجتياز السياج الحدودي لسبتة المحتلة ، صباح اليوم السبت .

وقالت مصادر محلية بسبتة المحتلة، إن المهاجرين الثلاثة تمكنوا من تسلق السياج بالرغم من العواصف والتساقطات المطرية التي تعرفها المنطقة ، حيث تم نقلهم الى مركز الايواء .

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