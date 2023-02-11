ثلاثة مهاجرين سودانيين ينجحون في الوصول لثغر سبتة المحتلة عبر السياج
هبة بريس - تطوان
تمكن 3 مهاجرين سريين من جنسية سودانيية من اجتياز السياج الحدودي لسبتة المحتلة ، صباح اليوم السبت .
وقالت مصادر محلية بسبتة المحتلة، إن المهاجرين الثلاثة تمكنوا من تسلق السياج بالرغم من العواصف والتساقطات المطرية التي تعرفها المنطقة ، حيث تم نقلهم الى مركز الايواء .
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7 تعليقات
لا حول ولا قوه الا بالله
يجب اعاده النظر في السد
جنسية سودانية
لماذا سوادانين
مصطلح الهجرة مصطبح خاطئ
الهجره تكون من بلد الكفر إلى الإسلام
وكيف تم دخولهم
المهاجرون