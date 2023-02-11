فلامينغو البرازيلي يفوز على الأهلي المصري ويحقق المركز الثالث في مونديال الأندية

هبة بريس - الرياضة

فاز فلامينغو البرازيلي على نظيره الأهلي المصري بأربعة أهداف لاثنين، اليوم السبت بملعب إبن بطوطة بطنجة، ضمن لقاء تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

افتتح غابرييل باربوسا التسجيل لفلامينغو في الدقيقة 11 من ضربة جزاء، وأدرك أحمد عبد القادر التعادل للأهلي في الدقيقة 37.

وخلال الجولة الثانية، ضيع علي معلول ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة 50، قبل أن يوقع أحمد عبد القادر الهدف الثاني للفريق المصري في الدقيقة 60.

وتعقدت مهمة الأهلي بعد حصول لاعبه خالد عبد الفتاح على بطاقة حمراء في الدقيقة 69، ما منح الأفضلية للفريق البرازيلي.

واستغل فلامينغو النقص العددي للأهلي بتسجيل ثلاثة أهداف عبر كل من بيدرو في الدقيقتين 77 و91 وباربوسا من ضربة جزاء في الدقيقة 85.

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