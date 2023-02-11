RABAT, MOROCCO - FEBRUARY 11: Mohamed Abdelmonem of Al Ahly battles for possession with Gabriel Barbosa of Flamengo during the FIFA Club World Cup Morocco 2022 3rd Place match between Al Ahly and Flamengo at Prince Moulay Abdellah on February 11, 2023 in Rabat, Morocco. (Photo by Christopher Lee - FIFA/FIFA via Getty Images)

فلامينغو البرازيلي يفوز على الأهلي المصري ويحقق المركز الثالث في مونديال الأندية

2023-02-11 / 18:57
0
هبة بريس - الرياضة

فاز فلامينغو البرازيلي على نظيره الأهلي المصري بأربعة أهداف لاثنين، اليوم السبت بملعب إبن بطوطة بطنجة، ضمن لقاء تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

افتتح غابرييل باربوسا التسجيل لفلامينغو في الدقيقة 11 من ضربة جزاء، وأدرك أحمد عبد القادر التعادل للأهلي في الدقيقة 37.

وخلال الجولة الثانية، ضيع علي معلول ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة 50، قبل أن يوقع أحمد عبد القادر الهدف الثاني للفريق المصري في الدقيقة 60.

وتعقدت مهمة الأهلي بعد حصول لاعبه خالد عبد الفتاح على بطاقة حمراء في الدقيقة 69، ما منح الأفضلية للفريق البرازيلي.

واستغل فلامينغو النقص العددي للأهلي بتسجيل ثلاثة أهداف عبر كل من بيدرو في الدقيقتين 77 و91 وباربوسا من ضربة جزاء في الدقيقة 85.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كرة القدم .. اجتماع بين الإدارة التقنية الوطنية ومسؤولين تقنيين بالفيفا

كرة القدم .. اجتماع بين الإدارة التقنية الوطنية ومسؤولين…

2023-02-11 / 16:06
Photo of بعد فشل الصفقة الأولى.. سان جيرمان يحسم موقفه من التعاقد مع زياش مستقبلا

بعد فشل الصفقة الأولى.. سان جيرمان يحسم موقفه من…

2023-02-11 / 15:12
Photo of كم ستكسب الفرق العربية من المشاركة في كأس العالم للأندية؟

كم ستكسب الفرق العربية من المشاركة في كأس العالم…

2023-02-11 / 09:51
Photo of الرجاء يحقق فوزا كاسحا على فايبرز الأوغندي

الرجاء يحقق فوزا كاسحا على فايبرز الأوغندي

2023-02-10 / 23:20
Photo of دوري الأبطال.. الزمالك المصري يسقط أمام بلوزداد الجزائري

دوري الأبطال.. الزمالك المصري يسقط أمام بلوزداد الجزائري

2023-02-10 / 22:58
Photo of حمد الله يصل للهدف رقم 100 بالدوري السعودي

حمد الله يصل للهدف رقم 100 بالدوري السعودي

2023-02-10 / 22:17
Photo of كأس العرش .. الوداد يتأهل على حساب المغرب التطواني

كأس العرش .. الوداد يتأهل على حساب المغرب التطواني

2023-02-10 / 20:31
Photo of كأس العالم للأندية..”أنشيلوتي “معجب” بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم

كأس العالم للأندية..”أنشيلوتي “معجب” بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم

2023-02-10 / 20:25
Photo of “فيفا” يكشف قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في 2022

“فيفا” يكشف قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في 2022

2023-02-10 / 19:44
Photo of إيقاف مغربي مدى الحياة بعد تلاعبه بنتائج 135 مباراة للتنس

إيقاف مغربي مدى الحياة بعد تلاعبه بنتائج 135 مباراة…

2023-02-10 / 18:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق