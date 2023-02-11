بوادر أزمة دبلوماسية ..بسبب الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي “العسكر” يعاقبون التونسيين بالمعابر الحدودية

هبة بريس - الرباط

يبدو أن “شهر العسل ” بين العسكر الحاكم قبضته على الجزائرين ، ونظام قيس سعيد الجاثم على صدور التونسيين ، وشك على الانتهاء بعد ان طفت على سطح العلاقة بين البلدين بوادر أزمة دبلوماسية سببها نشاطة جزائرية كشفت وهن مخابرات تبون .

سياط العسكر امتد لمعاقبة التونسيين بالمعابر الحدودية ، حيث تعرضت عائلات تونسية “للمضايقة” أثناء استعدادهم للعودة لبلادهم، ما خلف موجة غضب واسعة في منصات التواصل الاجتماعي.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل السلطات عن هذه “المضايقات” لكن وسائل إعلام محلية نقلت شهادات للمسافرين تونسيين اضطروا لقضاء ليلتهم في سياراتهم في معبر ببوش الحدودي مع الجزائر بعد رفض الجمارك الجزائرية السماح لهم بالدخول إلى التراب التونسي دون تفريغ حمولة سياراتهم من كل الأغراض.

جدير بالذكر ان المعارضة والحقوقية أميرة بوراوي دخلت من الجزائر إلى تونس عبر معبر “أم الطبول” لتغادر بعد ذلك إلى فرنسا عبر مطار قرطاج الدولي بمساعدة السفارة الفرنسية وهو ما أثار غضب العسكر.

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