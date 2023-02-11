شرطة مطار الحسيمة تمنع الناشط المرتضى اعمراشا من مغادرة التراب الوطني

2023-02-11 / 18:35
2
هبة بريس - الرباط

منعت شرطة مطار الشريف الادريسي بالحسيمة، المرتضى اعمراشن من مغادرة التراب الوطني ، وفق ما أفاد به الناشط الحراكي السابق عبر تدوينة له بموقع “فايسبوك “.

وأفاد اعمراشن، أنه كان ينتظر ركوب طائرة متجهة إلى هولندا، لزياة والدته المريضة التي توجد في المستشفى غير أن شرطة مطار الشريف الادريسي منعته من مغادرة التراب الوطني .

وقال اعمراشن في تدوينته :”عدت الى المنزل بعد منعي من السفر وأكد لي مسؤولون محترمون أن الأمر يتعلق بقرار صادر في حقي سنة 2017، ولم يتم إلغاؤه بعد وسيتم معالجة هذا الخلل خلال الساعات المقبلة، ..وذلك بعد أن خسرت ثمن الرحلة ذهابا وايابا، وخسرت حجز الفندق قرب المستشفى بلاهاي، وغيرها.. أتمنى لمن يقرأ هذا الكلام أن يفهم أن والدتي كانت تنتظر بفارغ الصبر وصولي وأنه ليس لدي أي ضغينة اتجاه أحد إنما لا يمكن قبول هذا التصرف مهما كانت الجهة المسؤولة عنه، فالعفو الملكي السامي قرار من أعلى سلطة في البلاد لا يمكن لأي مسؤول التصرف فيه وفق هواه، وأشكر كل من ساندني والله الموفق”.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ثلاثة مهاجرين سودانيين ينجحون في الوصول لثغر سبتة المحتلة عبر السياج

ثلاثة مهاجرين سودانيين ينجحون في الوصول لثغر سبتة المحتلة…

2023-02-11 / 19:36
Photo of توسلات من تحت الأنقاض….هكذا ساهمت الهواتف في انقاذ ضحايا الزلازل

توسلات من تحت الأنقاض….هكذا ساهمت الهواتف في انقاذ ضحايا…

2023-02-11 / 19:05
Photo of هذه أسعار الخضر والفواكه بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة

هذه أسعار الخضر والفواكه بجهة طنجة – تطوان –…

2023-02-11 / 18:16
Photo of لهيب أسعار المنتجات الغذائية يستنفر سلطات طنجة والوالي يحل بسوق الجملة

لهيب أسعار المنتجات الغذائية يستنفر سلطات طنجة والوالي يحل…

2023-02-11 / 18:10
Photo of غلاء الأسعار بسطات.. مواطنون يطالبون بتفعيل دويات المراقبة ومحاربة الاحتكار

غلاء الأسعار بسطات.. مواطنون يطالبون بتفعيل دويات المراقبة ومحاربة…

2023-02-11 / 17:57
Photo of البيضاء.. شخص يضرم النار في جسده داخل مقر ديمومة الأمن

البيضاء.. شخص يضرم النار في جسده داخل مقر ديمومة…

2023-02-11 / 16:54
Photo of الوزير مزور: أسعار العجائن الغذائية والكسكس لن تعرف أية زيادة 

الوزير مزور: أسعار العجائن الغذائية والكسكس لن تعرف أية…

2023-02-11 / 16:35
Photo of سلا.. إيقاف عشريني ألحق خسائر بسيارات بالشارع العام

سلا.. إيقاف عشريني ألحق خسائر بسيارات بالشارع العام

2023-02-11 / 14:25
Photo of منتجع أوكايمدن.. فوضى التنظيم وحراس السيارات ينصبون الحواجز

منتجع أوكايمدن.. فوضى التنظيم وحراس السيارات ينصبون الحواجز

2023-02-11 / 12:47
Photo of بركان.. لجنة مراقبة الاثمان والجودة ومحاربة الإحتكار تباشر عملها ميدانيا

بركان.. لجنة مراقبة الاثمان والجودة ومحاربة الإحتكار تباشر عملها…

2023-02-11 / 12:09

‫2 تعليقات

  2. انت اخطأت في حق الوطن وجلالة الملك اصدر عفوه اتجاهك…وعفى الله عن ما سلف…ولكن لو ان كل مسؤولي هذا الوطن كانوا وما زالوا يحترمون قرارات جلالته لكنا على رأس كل الامم…سنسميها البيروقراطية فلا تحزن اخي الكريم..ان اخطأ في حقك بعض من اخوانك..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق