شرطة مطار الحسيمة تمنع الناشط المرتضى اعمراشا من مغادرة التراب الوطني

هبة بريس - الرباط

منعت شرطة مطار الشريف الادريسي بالحسيمة، المرتضى اعمراشن من مغادرة التراب الوطني ، وفق ما أفاد به الناشط الحراكي السابق عبر تدوينة له بموقع “فايسبوك “.

وأفاد اعمراشن، أنه كان ينتظر ركوب طائرة متجهة إلى هولندا، لزياة والدته المريضة التي توجد في المستشفى غير أن شرطة مطار الشريف الادريسي منعته من مغادرة التراب الوطني .

وقال اعمراشن في تدوينته :”عدت الى المنزل بعد منعي من السفر وأكد لي مسؤولون محترمون أن الأمر يتعلق بقرار صادر في حقي سنة 2017، ولم يتم إلغاؤه بعد وسيتم معالجة هذا الخلل خلال الساعات المقبلة، ..وذلك بعد أن خسرت ثمن الرحلة ذهابا وايابا، وخسرت حجز الفندق قرب المستشفى بلاهاي، وغيرها.. أتمنى لمن يقرأ هذا الكلام أن يفهم أن والدتي كانت تنتظر بفارغ الصبر وصولي وأنه ليس لدي أي ضغينة اتجاه أحد إنما لا يمكن قبول هذا التصرف مهما كانت الجهة المسؤولة عنه، فالعفو الملكي السامي قرار من أعلى سلطة في البلاد لا يمكن لأي مسؤول التصرف فيه وفق هواه، وأشكر كل من ساندني والله الموفق”.

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