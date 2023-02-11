هذه أسعار الخضر والفواكه بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة
في ما يلي لائحة أسعار البيع بالتقسيط لأهم المواد الغذائية كما تمت معاينتها، اليوم السبت، بأسواق جهة طنجة-تطوان-الحسيمة:
الخضر:
· البطاطس :7- 8 درهم/كلغ
· البصل : 9 – 10 درهم/كلغ
· الطماطم 9- 12 درهم/كلغ
· الفلفل :9 – 12 درهم/كلغ
· الجزر : 4 – 5 درهم/كلغ
· الباذنجان :7- 8 درهم/كلغ
· الخيار : 7 – 8 درهم/كلغ
· القرع الأخضر 12-14 درهم/كلغ
· القزبر :1 – 2 درهم للحزمة
· الفاصوليا الخضراء : 12-16 درهم/كلغ
· اللفت : 5- 6 درهم/كلغ
· القرع الأحمر/اليقطين :8-10 درهم/كلغ
· الملفوف (الكرمب) : 5 – 6 درهم/كلغ
· الفلفل الحار : 5- 8 درهم / كلغ
· الثوم : 20-25 درهم/كلغ
· البنجر (باربا) : 5-6 درهم للحزمة
· الخس : 1 – 3 درهم للوحدة
· البازلاء الخضراء : 14 – 15 درهم/كلغ
· البقدونس : بين 1 – 2 درهم للحزمة
· النعناع : بين 1 – 2 درهم للحزمة
· البروكولي : 18– 20 درهم / كلغ
· الفطر : 40 – 70 درهم/كلغ
· الزيتون الحامض : 20 – 30 درهم/كلغ
· البطاطس الحلوة : 7-8 درهم/كلغ
الفواكه:
· تفاح محلي : 8-13درهم/كلغ
· تفاح مستورد: 15 – 20 درهم/كلغ
· موز محلي 10 -9 درهم/كلغ
· موز مستورد : 14 – 15 درهم/كلغ
· المندرين : 8-10 درهم/كلغ
· الليمون/الحامض : 4- 7 درهم/كلغ
· الخوخ : 12 – 15 درهم/كلغ
· الإجاص : 12 – 21 درهم/كلغ
· الأفوكادو : 28- 30 درهم/كلغ
· أناناس : 15 – 20 درهم/كلغ
· المانغا : 28 -30 درهم/كلغ
· كيوي : 20 – 25 درهم/كلغ
6 تعليقات
مقال تافه
فين البطاطس والجزر والطماطم والبصل والبادنجان والفلفل الحلو
خداو باطيرة حاركين لاسبانيا
كترة الوسطاء حتى موظفين أصبحوا تجار.
يجب على الدولة ان تظبط سلسلة البيع من الفلاح إلى المستهلك.
كاين اللي فالوضيفة العمومية فيصلي الفجر ويقصد سوق الجملة ويشري كاميو بطاطا يدي فيه 5000درهم قبل السابعة صباحا ويرجع اتوضا باش اصلي الدهر والمساكين امضاربين مع أصحاب التقسيط.
اللهم بارك وزيد في ذالك
اللهم ان هذا منكر
تقريباً 10 سنوات كانت أمي تذهب للسوق بخمسين درهم فقط وتأتي بقفة واسعة تكفي الاسبوع
شعب ضعيف ❗ الشخصيه