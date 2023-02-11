هذه أسعار الخضر والفواكه بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة

2023-02-11 / 18:16
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هبة بريس - مكتب طنجة

في ما يلي لائحة أسعار البيع بالتقسيط لأهم المواد الغذائية كما تمت معاينتها، اليوم السبت، بأسواق جهة طنجة-تطوان-الحسيمة:

الخضر:

· البطاطس :7- 8 درهم/كلغ

· البصل : 9 – 10 درهم/كلغ

· الطماطم 9- 12 درهم/كلغ

· الفلفل :9 – 12 درهم/كلغ

· الجزر : 4 – 5 درهم/كلغ

· الباذنجان :7- 8 درهم/كلغ

· الخيار : 7 – 8 درهم/كلغ

· القرع الأخضر 12-14 درهم/كلغ

· القزبر :1 – 2 درهم للحزمة

· الفاصوليا الخضراء : 12-16 درهم/كلغ

· اللفت : 5- 6 درهم/كلغ

· القرع الأحمر/اليقطين :8-10 درهم/كلغ

· الملفوف (الكرمب) : 5 – 6 درهم/كلغ

· الفلفل الحار : 5- 8 درهم / كلغ

· الثوم : 20-25 درهم/كلغ

· البنجر (باربا) : 5-6 درهم للحزمة

· الخس : 1 – 3 درهم للوحدة

· البازلاء الخضراء : 14 – 15 درهم/كلغ

· البقدونس : بين 1 – 2 درهم للحزمة

· النعناع : بين 1 – 2 درهم للحزمة

· البروكولي : 18– 20 درهم / كلغ

· الفطر : 40 – 70 درهم/كلغ

· الزيتون الحامض : 20 – 30 درهم/كلغ

· البطاطس الحلوة : 7-8 درهم/كلغ

الفواكه:

· تفاح محلي : 8-13درهم/كلغ

· تفاح مستورد: 15 – 20 درهم/كلغ

· موز محلي 10 -9 درهم/كلغ

· موز مستورد : 14 – 15 درهم/كلغ

· المندرين : 8-10 درهم/كلغ

· الليمون/الحامض : 4- 7 درهم/كلغ

· الخوخ : 12 – 15 درهم/كلغ

· الإجاص : 12 – 21 درهم/كلغ

· الأفوكادو : 28- 30 درهم/كلغ

· أناناس : 15 – 20 درهم/كلغ

· المانغا : 28 -30 درهم/كلغ

· كيوي : 20 – 25 درهم/كلغ

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تعليق واحد

  1. مقال تافه
    فين البطاطس والجزر والطماطم والبصل والبادنجان والفلفل الحلو
    خداو باطيرة حاركين لاسبانيا

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