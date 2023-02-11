غلاء الأسعار بسطات.. مواطنون يطالبون بتفعيل دويات المراقبة ومحاربة الاحتكار

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في ظل موجة الغلاء التي اجتاحت مختلف الأسواق المغربية، والتي تعددت أسبابها بتنوع مسبباتها، منها مايتعلق بتداعيات كورونا والحرب الجارية بين اوكرانيا وروسيا ومنها ما يعود بالأساس إلى توالي سنوات الجفاف، ومنها مايتعلق بسياسة الاحتكار والمضاربات التي ينهجها البعض، مما جعل أسعار المواد الغذائية تعرف ارتفاعا صاروخيا مس بالأساس جيوب مواطني الطبقة الفقيرة والمتوسطة الذين اكتووا بلهيب نيران الغلاء، حيث بلغت أسعار الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء مبلغا أضحى معه الأمر معه لايطاق، حتى إن أخبارها تحولت إلى مادة دسمة للنقاش والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بين ساخر ومندد ومطالب بضبط الاسعار وتكثيف دوريات المراقبة ومحاربة الاحتكار والمضاربة.

الوضع الاقتصادي الحالي جعل وزارة الداخلية تدخل على الخط، مطالبة الولاة والعمال بضرورة التحرك والقيام بعقد لقاءات، وتنظيم زيارات ميدانية للأسواق الكبرى والمتوسطة وتفعيل الاجراءات القانونية للتصدي لكل الممارسات التي من شأنها الإخلال بالسير العادي لعمليات التسويق، وذلك استعدادا لشهر رمضان الأبرك.

هنا بمدينة سطات، وكسائر المدن المغربية، نظمت السلطات الاقليمية لقاء برئاسة عامل الاقليم، تدارس من خلاله المجتمعون السبل الكفيلة لضمان التموين العادي للأسواق في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، مع الدعوة إلى تكثيف عمليات المراقبة من جانب المصالح المعنية.

وشدد المجتمعون حسب ما أكدته مصادرنا، على ضرورة التصدي لكل محاولات الاحتكار والمضاربات التي يمكن أن تعرفها الأسواق، مع الحرص على احترام الأسعار المقننة، وتتبع مسالك توزيع المنتوجات والسلع لضمان الإمدادات العادية للمنتجات الغذائية، خاصة اللحوم والخضر والفواكه بالأسواق المحلية، مع تفعيل المقاربات القانونية لزجر المخالفين للضوابط القانونية المعمول بها في مجال المنافسة وحرية الأسعار وحماية المستهلك.

ويذكر، أن أصحاب بعض المحلات التجارية باتوا يطبقون تسعيرات على بعض المواد الغذائية المقننة أسعارها على حسب هواهم، مستغلين الوضعية الاقتصادية التي تمر بها البلاد كسائر بلدان العالم، وعند استفسارك لهم عن الأمر يكون جوابهم ” مع كورونا كلشي ولغالي”، وهو مايتطلب من الجهات المعنية تكثيف دورياتها لبضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه مس القدرة الشرائية للمواطنين.

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