البيضاء.. شخص يضرم النار في جسده داخل مقر ديمومة الأمن

هبة بريس

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم السبت 11 فبراير الجاري، لتحديد ظروف وملابسات ودوافع إقدام أحد المرتفقين على إضرام النار في جسده داخل مقر ديمومة الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد حضر المعني بالأمر الى مقر ديمومة الشرطة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، لتسجيل شكاية بشأن سرقة هاتفه النقال في مواجهة سائق سيارة أجرة، وذلك قبل أن يعمد لاحقا إلى إضرام النار في جسده بسبب دوافع وخلفيات يعكف البحث حاليا على تحديدها والكشف عنها.

وقد تم نقل الشخص المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية بعد إصابته بحروق، في وقت باشرت فيه المديرية العامة للأمن الوطني إجراءات التفتيش الداخلي لترتيب المسؤوليات الإدارية الضرورية في حالة إذا ما أكد البحث المنجز أن هذا الفعل الإجرامي له علاقة أو ناجم عن تجاوز محتمل أو تقاعس مفترض من طرف أحد موظفي الشرطة العاملين بالمداومة.

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