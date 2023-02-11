الوزير مزور: أسعار العجائن الغذائية والكسكس لن تعرف أية زيادة 

هبة بريس

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم السبت بسلا، أن أسعار العجائن الغذائية والكسكس لن تعرف أية زيادة خلال الأشهر المقبلة.

وقال مزور، في تصريح للصحافة عقب زيارة قام بها لأحد مصانع العجائن الغذائية والكسكس، إن “أسعار العجائن الغذائية والكسكس لم تعرف أية زيادة خلال الأشهر الستة الماضية، وكل المؤشرات تظهر أن أسعار هذه المنتجات لن تشهد ارتفاعا خلال الأشهر المقبلة”.

وأبرز الوزير أن زيارته لأحد مصانع العجائن والكسكس، المجهز بأحدث التقنيات والذي يتوفر على مخزون من المنتجات المتنوعة، تهدف إلى الوقوف عند قدرة المنصة الصناعية والتجارية المغربية على ضمان جميع حاجيات المواطن المغربي من حيث المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة.

من جهته، أبرز رئيس الجمعية المغربية لصناعات العجائن الغذائية والكسكس، حسن خليل، أن القطاع يتوفر على قدرة إنتاجية كبيرة ويستجيب لحاجيات السوق المغربية.

وفي هذا الصدد، أكد خليل أنه لم يتم تسجيل أي خصاص في هذه المنتجات أو ارتفاع في أسعارها خلال الستة أشهر الماضية، مضيفا أنه لا توجد أية مؤشرات على أنه سيكون هناك ارتفاع في الأسعار. وأشار إلى أن المغرب يتوفر على طاقة إنتاجية كبيرة تصل إلى 700 ألف طن، بينما يصل الإنتاج إلى 320 ألف طن فقط، مبرزا الجهود المبذولة لإضافة هامش الإنتاج الإضافي المتبق

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