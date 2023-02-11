أردوغان: نخطط لإعادة بناء مئات الآلاف من المساكن

2023-02-11 / 16:20
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هبة بريس - وكالات

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الزلزال الذي ضرب المناطق الجنوبية من تركيا الاثنين الماضي بأنه أقوى وأكثر تدميرا بثلاثة أضعاف من زلزال عام 1999 المحفور في ذاكرة البلاد.

وفي كلمة ألقاها خلال زيارته مخيما للمتضررين من الزلزال بمنطقة قايا بنار صلاح الدين الأيوبي بولاية ديار بكر، أشار إلى أن الزلزال تسبب في دمار على مساحة 500 كيلومتر وشعر به السكان على مساحة ألف كيلومتر.

وأفاد أردوغان في كلمته بارتفاع وفيات الكارثة إلى 21043 وإنقاذ 80097 مصابا.

وأكد أن الدولة التركية تخطط لإعادة بناء مئات الآلاف من المساكن مع بنيتها التحتية والفوقية وإعادة إنشاء المدن التي تعرضت لدمار كبير جراء الزلزال.

كما أعلن أردوغان تخصيص كافة المساكن الجامعية للمتضررين من الزلزال والانتقال إلى نظام التعليم عن بعد في الجامعات حتى الصيف القادم.

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