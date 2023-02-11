كرة القدم .. اجتماع بين الإدارة التقنية الوطنية ومسؤولين تقنيين بالفيفا

2023-02-11 / 16:06
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هبة بريس

ترأس فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، جلسة عمل عقدها كريس فان بويفيلد المدير التقني الوطني وفتحي جمال مدير التكوين بالإدارة التقنية يوم الجمعة ، مع آرسين فينغر، مدير تطوير كرة القدم بالإتحاد الدولي لكرة القدم، مستشار رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، وستيفان مارتانز المدير التقني للفيفا، بحضور روي بيترس المسؤول عن التنقيب واكتشاف المواهب الكروية داخل الادارة التقنية الوطنية.

وخلال هذا الاجتماع، الذي عقد بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، اطلع مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم، على استراتيجية عمل الإدارة التقنية، وطريقة عملها، وأقطابها.

بعد ذلك، قام آرسين فينغر وستيفان مارتنز ، بزيارة مرافق مركب محمد السادس لكرة القدم، حيث اعجبا بالملاعب التي يتوفر عليها والقطب الطبي التي يتوفر عليه، فضلا عن البنيات التحتية من الجيل الجديد وتجهيزات حديثة ومتطورة، تستجيب لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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