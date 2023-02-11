عزيز أخنوش

قرار البرلمان الأوربي.. أخنوش يشيد بالموقف الشجاع للبرلمان المغربي

2023-02-11 / 15:44
0
هبة بريس

أشاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ب”الموقف الشجاع للبرلمان المغربي، القاضي بإخضاع علاقاته مع البرلمان الأوروبي لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة، بناء على تصويته على توصية تمس في الصميم التراكمات الإيجابية التي تم بناؤها منذ عقود بين الجانبين”، مشددا على أن “المغرب، الذي ظل قويا وموحدا ومتماسكا، سيحافظ دائما على ريادته في مجال حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، باعتبارها ثوابت دستورية توافق عليها جميع المغاربة برعاية جلالة الملك”.

أخنوش نوه في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني للحزب المنعقد يومه السبت، بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس في ملف الصحراء، وهو ما يعكسه توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وتواصل افتتاح قنصليات مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، كتتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا الملف.

يشار إلى أن برنامج الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار يتضمن تقديم الحسابات السنوية لسنة 2022 والمصادقة عليها، وتقديم مشروع ميزانية الحزب لسنة 2023 والمصادقة عليه، والمصادقة على اعتماد بعض الهيئات الموازية.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بمشاركة المغرب.. انطلاق أشغال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي بالقاهرة

بمشاركة المغرب.. انطلاق أشغال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي بالقاهرة

2023-02-11 / 14:59
Photo of أخنوش: حصيلة الحكومة “مشرفة” ومن حقنا الافتخار بها

أخنوش: حصيلة الحكومة “مشرفة” ومن حقنا الافتخار بها

2023-02-11 / 14:14
Photo of محلل تونسي: المغرب أكبر عدو لبلادنا لأنه يستثمر في الفوسفاط والسياحة

محلل تونسي: المغرب أكبر عدو لبلادنا لأنه يستثمر في…

2023-02-11 / 13:57
Photo of أخنوش:”لن نسمح بإهدار الزمن السياسي والتنموي لبلدنا”

أخنوش:”لن نسمح بإهدار الزمن السياسي والتنموي لبلدنا”

2023-02-11 / 13:34
Photo of بنيويورك.. هلال يعرض قيم التسامح الراسخة في المبادرات الملكية

بنيويورك.. هلال يعرض قيم التسامح الراسخة في المبادرات الملكية

2023-02-11 / 10:12
Photo of توصية ” البرلمان الأوروبي” .. “عضو كونغرس” يكشف “الأجندة الخفية”

توصية ” البرلمان الأوروبي” .. “عضو كونغرس” يكشف “الأجندة…

2023-02-10 / 22:28
Photo of ابن كيران : وفد عن ” البيجيدي ” ذهب إلى تركيا لتقديم العزاء

ابن كيران : وفد عن ” البيجيدي ” ذهب…

2023-02-10 / 18:32
Photo of المغرب ينهي مهام محمد بنشعبون سفيرا لدى فرنسا

المغرب ينهي مهام محمد بنشعبون سفيرا لدى فرنسا

2023-02-10 / 17:38
Photo of الملك يعزي رئيس دولة الإمارات في وفاة حماته

الملك يعزي رئيس دولة الإمارات في وفاة حماته

2023-02-10 / 17:07
Photo of إشادة وزراء شباب تجمع دول الساحل والصحراء بالدور الريادي للمملكة المغربية بقيادة الملك 

إشادة وزراء شباب تجمع دول الساحل والصحراء بالدور الريادي…

2023-02-10 / 15:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق