بعد فشل الصفقة الأولى.. سان جيرمان يحسم موقفه من التعاقد مع زياش مستقبلا

هبة بريس - وكالات

كشفت تقارير إعلامية أن باريس سان جيرمان، سيحاول التعاقد مع صانع ألعاب نادي تشيلسي حكيم زياش، في الصيف المقبل، بعد أن فشل في ضم الدولي المغربي في الميركاتو الشتوي الأخير.

وحاول الفريق الباريسي، ضم زياش في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن الصفقة انهارت في اللحظات الأخيرة بسبب تأخر تشيلسي في إرسال المستندات الصحيحة.

وقالت شبكة “لو سبورت 10” الفرنسية، يوم السبت، إن زياش ما يزال ضمن قائمة اهتمامات مسؤولي سان جيرمان حتى الآن، لاسيما وأن اللاعب المغربي لم يعد “مرغوبا” فيه في نادي تشيلسي بعد إبرام الفريق صفقات كبيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ومن جانبها، كشفت صحيفة “الديلي تلغراف” الإنجليزية، أن باريس سان جيرمان يخطط للعودة في الصيف المقبل لإكمال صفقة التعاقد مع زياش.

كما توقعت شبكة “ESPN” الرياضية، أن لا تعترض إدارة تشيلسي على رحيل زياش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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