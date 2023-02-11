عزيز أخنوش

أخنوش: حصيلة الحكومة “مشرفة” ومن حقنا الافتخار بها

2023-02-11 / 14:14
14
هبة بريس

وصف عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بالرباط، حصيلة عمل حكومته خلال ولايتها الأولى ب”المشرفة”.

وقال أخنوش في كلمته خلال افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، ” بفضل اليقظة التي حظيت بها مختلف التدخلات الحكومية في ظرف زمني قياسي، تمكن الحزب من إسدال الستار على حصيلة مرحلية مشرفة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، كالصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والتشغيل والإستثمار، إضافة إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي لإرساء مناخ الثقة.”

وعبر أخنوش، عن اعتزازه بالرصيد الحكومي المنجز، وفق التوجيهات الملكية، مشيرا إلى أنه في ظرف السنة الأولى من الولاية الحكومية، تم بلوغ نتائج مهمة، الشيء الذي “سيؤهلنا، بأغلبية متماسكة ومتضامنة بين كافة مكوناتها، للمساهمة بفعالية في بناء “مغرب التقدم والكرامة”، وتعبيد مسار التنمية وطنيا ومحليا”.

وأكد أخنوش أنه من حق جميع “الأحرار” الافتخار بهذه الحصيلة، على اعتبار أن الحكومة حققت، في سنة واحدة، ما لم تحققه في عشر سنوات، لالتزامها بتعاقدها مع المغاربة الذين وثقوا فيها بمنحها أصواتهم، ولإحساسها بالمسؤولية أمام جلالة الملك وكافة الشعب المغربي. وفق قوله

وبالرغم من المكتسبات العديدة التي حققتها في السنة الأولى من ولايتها، يؤكد رئيس “الأحرار” أن الحكومة أبت إلا أن تضاعف الجهود لتنزيل مختلف تعهداتها، من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تصب في مصلحة بلادنا، وتضمينها في قانون المالية 2023، مبرزا أن هذا الأخير سيشكل الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
3

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قرار البرلمان الأوربي.. أخنوش يشيد بالموقف الشجاع للبرلمان المغربي

قرار البرلمان الأوربي.. أخنوش يشيد بالموقف الشجاع للبرلمان المغربي

2023-02-11 / 15:44
Photo of بمشاركة المغرب.. انطلاق أشغال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي بالقاهرة

بمشاركة المغرب.. انطلاق أشغال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي بالقاهرة

2023-02-11 / 14:59
Photo of محلل تونسي: المغرب أكبر عدو لبلادنا لأنه يستثمر في الفوسفاط والسياحة

محلل تونسي: المغرب أكبر عدو لبلادنا لأنه يستثمر في…

2023-02-11 / 13:57
Photo of أخنوش:”لن نسمح بإهدار الزمن السياسي والتنموي لبلدنا”

أخنوش:”لن نسمح بإهدار الزمن السياسي والتنموي لبلدنا”

2023-02-11 / 13:34
Photo of بنيويورك.. هلال يعرض قيم التسامح الراسخة في المبادرات الملكية

بنيويورك.. هلال يعرض قيم التسامح الراسخة في المبادرات الملكية

2023-02-11 / 10:12
Photo of توصية ” البرلمان الأوروبي” .. “عضو كونغرس” يكشف “الأجندة الخفية”

توصية ” البرلمان الأوروبي” .. “عضو كونغرس” يكشف “الأجندة…

2023-02-10 / 22:28
Photo of ابن كيران : وفد عن ” البيجيدي ” ذهب إلى تركيا لتقديم العزاء

ابن كيران : وفد عن ” البيجيدي ” ذهب…

2023-02-10 / 18:32
Photo of المغرب ينهي مهام محمد بنشعبون سفيرا لدى فرنسا

المغرب ينهي مهام محمد بنشعبون سفيرا لدى فرنسا

2023-02-10 / 17:38
Photo of الملك يعزي رئيس دولة الإمارات في وفاة حماته

الملك يعزي رئيس دولة الإمارات في وفاة حماته

2023-02-10 / 17:07
Photo of إشادة وزراء شباب تجمع دول الساحل والصحراء بالدور الريادي للمملكة المغربية بقيادة الملك 

إشادة وزراء شباب تجمع دول الساحل والصحراء بالدور الريادي…

2023-02-10 / 15:36

‫14 تعليقات

  2. الافخار في الزيادات المهولة في ارتفاع الاسعار نعم افتخروا كما شئتم.الغباء لمن صوت عليكم.من المواطنين.

    1

  14. اللي وجهو صحيح آش غادي تقول ليه؟؟ الله يهدي من خلق، حصيلة الحكومة هي أنها حصلات المغاربة في الفقر والمرض والجوع والغلاء الفاحش، إلا هو مسؤول بالصح يجاوب على فين مشات 45 مليار درهم اللي زادوها عصابات المحروقات على المغاربة؟؟ سيروا وقروا الشعب شي شوية!!!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق