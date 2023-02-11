أخنوش: حصيلة الحكومة “مشرفة” ومن حقنا الافتخار بها

هبة بريس

وصف عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بالرباط، حصيلة عمل حكومته خلال ولايتها الأولى ب”المشرفة”.

وقال أخنوش في كلمته خلال افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، ” بفضل اليقظة التي حظيت بها مختلف التدخلات الحكومية في ظرف زمني قياسي، تمكن الحزب من إسدال الستار على حصيلة مرحلية مشرفة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، كالصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والتشغيل والإستثمار، إضافة إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي لإرساء مناخ الثقة.”

وعبر أخنوش، عن اعتزازه بالرصيد الحكومي المنجز، وفق التوجيهات الملكية، مشيرا إلى أنه في ظرف السنة الأولى من الولاية الحكومية، تم بلوغ نتائج مهمة، الشيء الذي “سيؤهلنا، بأغلبية متماسكة ومتضامنة بين كافة مكوناتها، للمساهمة بفعالية في بناء “مغرب التقدم والكرامة”، وتعبيد مسار التنمية وطنيا ومحليا”.

وأكد أخنوش أنه من حق جميع “الأحرار” الافتخار بهذه الحصيلة، على اعتبار أن الحكومة حققت، في سنة واحدة، ما لم تحققه في عشر سنوات، لالتزامها بتعاقدها مع المغاربة الذين وثقوا فيها بمنحها أصواتهم، ولإحساسها بالمسؤولية أمام جلالة الملك وكافة الشعب المغربي. وفق قوله

وبالرغم من المكتسبات العديدة التي حققتها في السنة الأولى من ولايتها، يؤكد رئيس “الأحرار” أن الحكومة أبت إلا أن تضاعف الجهود لتنزيل مختلف تعهداتها، من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تصب في مصلحة بلادنا، وتضمينها في قانون المالية 2023، مبرزا أن هذا الأخير سيشكل الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي.

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