سلا.. إيقاف عشريني ألحق خسائر بسيارات بالشارع العام

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سلا الجديدة، فجر اليوم السبت 11 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وافتعال جروح عمدية.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة سلا قد توصلت بإشعار حول تورط شخص في إلحاق خسائر مادية ببعض السيارات المستوقفة بالشارع العام بسلا الجديدة، حيث أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تخدير متقدمة، بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تمت إحالة المشتبه فيه على المستشفى المحلي لتلقي العلاج بعدما أقدم على افتعال جروح عمدية باستعمال أداة حادة، قبل أن يتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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