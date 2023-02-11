محلل تونسي: المغرب أكبر عدو لبلادنا لأنه يستثمر في الفوسفاط والسياحة
هبة بريس - الرباط
آثار محلل سياسي تونسي موجة من السخرية بعد مهاجمته للمملكة المغربية ونعتها ب”العدو الأكبر” لبلاده.
المحلل التونسي، دافع خلال استضافته في أحد البرامج الحوارية التلفزية على استقبال رئيس الانفصاليين قيس سعيد بتونس، معتبرا أن الجزائر وقفت إلى جانب بلاده عكس باقي الدول.
واعتبر ذات المتحدث، أن المغرب يتآمر ضد تونس، بسبب تطوير المملكة صادراتها في الفوسفاط واستثماراته في السياحة.
تصريح المحلل السياسي التونسي، آثار استغراب الحاضرين بالبرنامج الحواري الذي استضافه، وكذا سخرية النشطاء الذين علقوا على حديثه بالتساؤل “هل يوقف المغرب استثماراته وصادراته من الفوسفاط لإرضاء دولة قيس سعيد? وهل تغلق المملكة أبوابها أمام السياح من مختلف دول العالم وتطالبهم بتغيير وجهاتهم نحو تونس لإعادة العلاقات الى سابق عهدها مع تونس?
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13 تعليقات
يبدو أن الداء الصابوني المنتشر في دولة الكراغلة قد انتشر في دولة العتروس سعيد
من خالط قوما حشر معهم الرجل خالط الفكر الجزائري تعلق به وصار له اقتداء ونحن جميعا نعرف الكذب الجزائري والمبالغات الجزائرية والتكليخة الجزائرية فلا غرابة أن كل من يريد لحسة ان يسير على الدرب الجزائري فما تعودت الجزائر الا ان تدفع بسخاء لكل إمعة جاهل ضحكة
بجب على المملكة ان تمشي في نفس المنوال و اكتر ولا تستمع الخطابات الأعداء اما تونس في حافة الانهيار كل من يمشي في طريق الكابرانات فهو في طريق الخسران اما قيس سعيد والله العظيم انه ليس لديه مواصفات رئيس وإنما يمكن ان يكون شاعرا ويشارك في بعض اللقاءات او مهرجانات تقافية في دور الشباب
هذا التونسي اكبر حسود للمغرب ان شاء الله في عينه عود
ياحمار ياغبي يامن لاملة ولا ثقافة له. نقول من باب الاخلاق وان كان لك حقد دفين نقول ان المغرب اكبر منافس لنا في هاتين المادتين الفوسفاط والسياحة ولا نقول عدو ايها العدو الحقيقي.
يوجد في تونس كما في الجزائر عدد من الأبواق الذين يقدمون أنفسهم على أنهم محللين سياسيين، بينما هم في الواقع لا يفقهون شيئا لا في السياسة ولا في غيرها، كل ما يتميزون به هو استعدادهم لكراء نباحهم وأحناكهم، وربما أشياء أخرى لا يليق ذكرها هنا، ولو بأبخس الأثمان… عبارة هذا المخلوق، الذي يدعي الاتصاف بصفة محلل سياسي، لا تختلف عن عبارة الأسير السابق للجيش المغربي ورئيس أركان الجيش الجزائري وحارس الجمهورية الفرنسية المدعو شنقريحة الذي يصف بلادنا بالعدو الكلاسيكي، وهانحن مع مستخدم “كاري نهيقه” واصفا ببلاهة المغرب بكونه عدو أكبر. لبلاده لأنه يستثمر ويعرف كيف يفعل بينما قيسهم مثل تبون الآخرين لا يفه يئا في ذلك عدا كتابة النصوص الفصحى الجوفاء.. حكاية الاتحاد المغاربي مع أمثال هؤلاء هي مجرد حكاية. لا غير
واحد احمق واش غادي نديروا فيه روسنا رب العزة رفع عنه القلم هداك شي علاش أوروبا تنظر لنا نظرة احتقارية لحقهاش عندا ناس يخلطون في السياسة مابين دواء لباسر والضرسة
العدوى انتقلت من بلاد الكابرانات الى تونس.لو كان هذا المرتزق وليس المحلل لحلل لما وصلت اليه تونس.تونس التي اصبحت ولاية جزائرية.ليست ولاية جزائرية بل ثاني ملحقة فرنسية.طبلوا كيف شئتم ايها الفاشلين الذين لم تستطيعوا تحريركم من قبضة المستعمر .لن تحققوا ما تريدون.بعدما ان كانت الجزائر فيروس لافريقيا.والعرب هاهي تونس انضافت لهذا النوع من المرض.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
القافلة تسير والكلاب تنبح
اللهم لطفك، لقد اصيب المسكين بعدوى الكابرنات. وهذا الداء ليس له دواء.
أين المشكل اذااستثمر المغرب في السياحة والفوسفاط. مادخل تونس في ذلك
أكبر عدو للملكمة الجزائر وتونس لأنهم يكرهون المغرب والمغارية