محلل تونسي: المغرب أكبر عدو لبلادنا لأنه يستثمر في الفوسفاط والسياحة

هبة بريس - الرباط

آثار محلل سياسي تونسي موجة من السخرية بعد مهاجمته للمملكة المغربية ونعتها ب”العدو الأكبر” لبلاده.

المحلل التونسي، دافع خلال استضافته في أحد البرامج الحوارية التلفزية على استقبال رئيس الانفصاليين قيس سعيد بتونس، معتبرا أن الجزائر وقفت إلى جانب بلاده عكس باقي الدول.

واعتبر ذات المتحدث، أن المغرب يتآمر ضد تونس، بسبب تطوير المملكة صادراتها في الفوسفاط واستثماراته في السياحة.

تصريح المحلل السياسي التونسي، آثار استغراب الحاضرين بالبرنامج الحواري الذي استضافه، وكذا سخرية النشطاء الذين علقوا على حديثه بالتساؤل “هل يوقف المغرب استثماراته وصادراته من الفوسفاط لإرضاء دولة قيس سعيد? وهل تغلق المملكة أبوابها أمام السياح من مختلف دول العالم وتطالبهم بتغيير وجهاتهم نحو تونس لإعادة العلاقات الى سابق عهدها مع تونس?

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