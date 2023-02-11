إنقاذ رجل وزوجته بعد 128 ساعة تحت أنقاض منزلهما في تركيا

هبة بريس - وكالات

ذكرت قناة “تي آر تي” التلفزيونية التركية أنه تم نقل رجل وزوجته بمدينة “آدي يامان” جنوب البلاد إلى مكان آمن، بعد محاصرتهما تحت أنقاض منزل منهار لأكثر من 128 ساعة.

وأظهرت القناة التلفزيونية لقطات لامرأة، يتم وضعها في سيارة إسعاف.

وبعد ذلك بلحظات، تم وضع زوجها، الذي سعت فرق الإنقاذ لانتشاله من تحت الأنقاض من خلال نفق، على متن سيارة إسعاف أخرى.

وشُوهد الرجل وهو يلوح للكاميرات.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأناضول التركية للأبناء أنه تم انتشال جثث أطفالهما الثلاثة.

وأودى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا بحياة حوالي 25 ألف شخص، فيما تم العثور على عدد قليل من الضحايا، أحياء تحت الأنقاض، بعد خمسة أيام من حدوث الكارثة.

وفي تركيا وحدها، لقي 20 ألفا و665 شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب 80 ألفا و88 آخرين، بسبب الزلزالين القويين، اللذين ضربا المنطقة، الاثنين الماضي، طبقا لأرقام جديدة، صدرت صباح اليوم السبت.

ولقي 3553 شخصا آخرين حتفهم وأصيب 5276، في سوريا المجاورة، حيث تباطأت المساعدات الدولية.

ويبلغ إجمالي حصيلة القتلى 24 ألفا و218.

وذكرت هيئة “إدارة الكوارث والطوارئ” التركية “آفاد” أنه تم إجلاء أكثر من 90 ألف شخص من المنطقة التي دمرها الزلزال، التي تشمل عشر محافظات تركية.

ويعمل أكثر من 166 ألف من فرق الإنقاذ والمتطوعين، من بينهم أكثر من ثمانية آلاف من الأفراد الأجانب.

وطلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة أديامان بجنوبى البلاد بجهود إغاثة عالمية لإعادة إعمار المناطق المدمرة. وأقر، وسط انتقاد من شخصيات معارضة، بحدوث “انتكاسات معينة” في استجابة الحكومة للزلازل المميتة.

كما انتقد رجال الإنقاذ في سوريا بشدة نقص المساعدات في مناطق معينة.

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