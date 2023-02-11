منتجع أوكايمدن.. فوضى التنظيم وحراس السيارات ينصبون الحواجز

محمد منفلوطي_هبة بريس

كشفت مصادر أن منتجع اوكايمدن نواحي مدينة مراكش يعرف حركة سير مكتظة خلال فترات الذروة التي تصادف العطل الرسمية ونهاية الأسبوع، ناهيك عن بعض المخاطر التي تواجه زواره من الباحثين عن متعة التزلج فوق بحيراته المجمدة ضمن مخاطر جمة قد تودي بحياة البعض منهم.

وفي هذا السياق، نشر نشطاء فايسبوكيون مقاطع لفيديوهات قالوا إنها تعود لمحاولة انقاذ سجلت في وقت سابق كادت أن تودي بحياة شابة سقطت في مياه البحيرة المجمدة لولا الألطاف الالهية، وتدخل مرافقيها لكانت الحادثة أليمة.

وحسب مانشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن جهود انتشال الشابة من عمق المياه المجمدة تمت بطرق بدائية استعملت فيها أوشحة لبعض الزوار في محاولة منهم لجرها وانتشالها، قبل أن يسقط البعض منهم بدوره بسبب شدة الانزلاقات، فيما طالب آخرون بضرورة تثبيت لوحات تشويرية تحذيرية تنبه الزوار من الانزلاقات والتزلج بالأماكن الخطرة.

نشطاء آخرون طالبوا بفك الحصار الذي يضربه حراس السيارات من حاملي الجيليات الصفراء على مداخل المنتجع ومخارجه الذين ينضبون الحواجز تحت شعار “خلص عاد دوز”، مما يترتب عن ذلك من فوضى وعرقلة السير، وكأنهم يفرضون قانونهم الخاص.

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