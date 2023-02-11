منتجع أوكايمدن.. فوضى التنظيم وحراس السيارات ينصبون الحواجز

2023-02-11 / 12:47
0
محمد منفلوطي_هبة بريس

كشفت مصادر أن منتجع اوكايمدن نواحي مدينة مراكش يعرف حركة سير مكتظة خلال فترات الذروة التي تصادف العطل الرسمية ونهاية الأسبوع، ناهيك عن بعض المخاطر التي تواجه زواره من الباحثين عن متعة التزلج فوق بحيراته المجمدة ضمن مخاطر جمة قد تودي بحياة البعض منهم.

وفي هذا السياق، نشر نشطاء فايسبوكيون مقاطع لفيديوهات قالوا إنها تعود لمحاولة انقاذ سجلت في وقت سابق كادت أن تودي بحياة شابة سقطت في مياه البحيرة المجمدة لولا الألطاف الالهية، وتدخل مرافقيها لكانت الحادثة أليمة.

وحسب مانشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن جهود انتشال الشابة من عمق المياه المجمدة تمت بطرق بدائية استعملت فيها أوشحة لبعض الزوار في محاولة منهم لجرها وانتشالها، قبل أن يسقط البعض منهم بدوره بسبب شدة الانزلاقات، فيما طالب آخرون بضرورة تثبيت لوحات تشويرية تحذيرية تنبه الزوار من الانزلاقات والتزلج بالأماكن الخطرة.

نشطاء آخرون طالبوا بفك الحصار الذي يضربه حراس السيارات من حاملي الجيليات الصفراء على مداخل المنتجع ومخارجه الذين ينضبون الحواجز تحت شعار “خلص عاد دوز”، مما يترتب عن ذلك من فوضى وعرقلة السير، وكأنهم يفرضون قانونهم الخاص.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سلا.. إيقاف عشريني ألحق خسائر بسيارات بالشارع العام

سلا.. إيقاف عشريني ألحق خسائر بسيارات بالشارع العام

2023-02-11 / 14:25
Photo of بركان.. لجنة مراقبة الاثمان والجودة ومحاربة الإحتكار تباشر عملها ميدانيا

بركان.. لجنة مراقبة الاثمان والجودة ومحاربة الإحتكار تباشر عملها…

2023-02-11 / 12:09
Photo of 2023 .. حزمة مشاريع للدعم الاجتماعي في القدس

2023 .. حزمة مشاريع للدعم الاجتماعي في القدس

2023-02-11 / 11:33
Photo of طقس السبت.. جو بارد وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس السبت.. جو بارد وقطرات مطرية بهذه المناطق

2023-02-11 / 09:09
Photo of الأمير مولاي رشيد يترأس حفل عشاء بمناسبة جائزة الحسن الثاني للغولف

الأمير مولاي رشيد يترأس حفل عشاء بمناسبة جائزة الحسن…

2023-02-11 / 00:00
Photo of فاعلة جمعوية تجمع الكتب لمكتبة” القمر” بالناضور

فاعلة جمعوية تجمع الكتب لمكتبة” القمر” بالناضور

2023-02-10 / 23:34
Photo of وضعية المرأة والأسرة ..مطالب بضرورة ترصيد المكتسبات

وضعية المرأة والأسرة ..مطالب بضرورة ترصيد المكتسبات

2023-02-10 / 21:32
Photo of إحتفاء بالذكرى الـ 20 للاعتراف الرسمي بحرف تيفيناغ

إحتفاء بالذكرى الـ 20 للاعتراف الرسمي بحرف تيفيناغ

2023-02-10 / 20:56
Photo of صديقي : أسعار اللحوم الحمراء ستنخفض تدريجيا قبل رمضان

صديقي : أسعار اللحوم الحمراء ستنخفض تدريجيا قبل رمضان

2023-02-10 / 19:50
Photo of ندوة بمراكش تقارب “الأبعاد الإقليمية والدولية لقضية الصحراء “

ندوة بمراكش تقارب “الأبعاد الإقليمية والدولية لقضية الصحراء “

2023-02-10 / 19:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق