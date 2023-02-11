A rescuer works at the site of a damaged building, following an earthquake, in rebel-held Azaz, Syria February 6, 2023. REUTERS/Mahmoud Hassano

تركيا: قوة زلزال الاثنين تعادل 500 قنبلة نووية

2023-02-11 / 12:40
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هبة بريس - وكالات

صرح أورهان تتار، المدير العام للزلازل والحد من المخاطر في إدارة الكوارث التركية، بأن الطاقة المنبعثة من الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية.

وفي تفاصيل الهزات الأرضية التي ضربت جنوب شرق تركيا الاثنين، قال تتار في تصريحات صحفية في أنقرة اليوم السيت، إن “الزلزال الأول بقوة 7.7 درجة استمر 65 ثانية، ومدة الزلزال الثاني 45 ثانية، ومع وقوعهما اهتزت المنطقة بشكل خطير لمدة دقيقتين تقريبا”.

وتعليقا على مزاعم حدوث نشاط بركاني بعد الزلزال قال المسؤول: “لم نلاحظ تدفقا للحمم أو الرماد البركاني أو تدفق النفط والغاز في منطقة الزلزال”.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بتسجيل أكثر من ألفي هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال فجر الاثنين.

وحسب آخر إحصائية رسمية نشرت صباح اليوم السبت، بلغت حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا 20665 قتيلا و80088 مصابا حتى الآن.

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