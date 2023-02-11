بركان.. لجنة مراقبة الاثمان والجودة ومحاربة الإحتكار تباشر عملها ميدانيا

هبة بريس : وجدة

بناء على الاجتماع الذي ترأسه محمد علي حبوها عامل إقليم بركان، يوم الأربعاء 08 فبراير الجاري بمقر عمالة إقليم بركان بخصوص تتبع وضعية السوق واتخاذ التدابير الاستعجالية من اجل الحد من ارتفاع أثمان بعض المواد الأساسية، تم إحداث لجنة إقليمية لمراقبة الأثمان والجودة ومحاربة الاحتكار تتكون من جميع الفاعلين والمتدخلين في ميدان المراقبة.

وحسب بلاغ توصل بها موقع “هبة بريس”، فقد تم بالمناسبة تسطير برنامج عمل اللجنة الذي شمل جميع الإقليم ويمتد إلى غاية شهر شتنبر 2023.

بهذه المناسبة قامت اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة ومحاربة الاحتكار، يومه الخميس 09 والجمعة 10 فبراير الجاري، بمعاينة مجموعة من بيع المنتجات والمواد الغذائية الأساسية بمدينة بركان من بينها سوق الجملة، للوقوف على حالة التموين والأسعار وجودة المواد المعروضة للبيع.

ويضيف البلاغ، وقد تمحور عمل مراقبة اللجنة بالأساس على تتبع الأسواق ومحلات البيع بالجملة والتقسيط من حيث التموين بالمواد الغذائية الأساسية ومدي احترام الأثمان وإشهارها وجودة المواد الأساسية المعروضة للبيع، وكذا شروط وظروف تخزينها.

كما تم تسجيل الملاحظات التالية :

عدد المحلات التي ثم مراقبتها 05 محلات تجارية،01 محل للمواد الغدائية بالجملة،01 محل للمواد الغدائية بالتقسيط،01 جزار،01 بائع الدجاج والبيض، 01 محل لبيع الخضر والفواكه، وعلى اثر هذه العملية :

تم توجيه انذار لبائع الدجاج والبيض بخصوص النظافة العامة للمحل وعدم توفر المستخدمين على البطاقة الصحية، و على تحرير مخالفتين بخصوص عدم إشهار الأثمان (01 لبائع الدجاج، 01 للتغذية العامة بالتقسيط).

كما أن حالة التموين عادية (جميع المواد الغدائية متوفرة )، وقد تمت عملية المراقبة بمواكبة من قسم الحكامة الرقمية المندمجة للعمالة حيث تم استعمال لوحات رقمية لرقمنة عملية المراقبة .

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