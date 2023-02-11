زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل إندونيسيا
هبة بريس
ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، السواحل الإندونيسية، اليوم السبت.
وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن مركز الزلزال وقع بعمق 45 كم، وعلى بعد 239 كيلومترا شمال غربي مدينة توبيلو، حيث يعيش عشرة آلاف نسمة.
ولم ترد أنباء عن وقوع أية إصابات أو أضرار.
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10 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
إنا لله وإنا إليه راجعون
حسبي الله ونعم الوكيل
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين
الكرة الأرضية تحتضر
الحمد لله لم تكون اصابات
الحمد لله لا يوجد موتى ولا حتى إصابات
الحمد لله على كل حال
اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا
اللهم رحمتك نرجو