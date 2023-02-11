2023 .. حزمة مشاريع للدعم الاجتماعي في القدس

هبة بريس

أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، عن برنامج عملها في القدس لسنة 2023، والذي يتوزع على مشاريع الدعم الاجتماعي والتنمية البشرية والصحة، والتعليم والإعمار، والتجارة، والزراعة، والتنشيط الثقافي والفني، والإعلام، والرياضة، والشباب والطفولة، بغلاف مالي يُقارب 3،4 مليون دولار.

وذكرت وكالة بيت مال القدس في بيان اليوم السبت أنها خصصت ميزانية بمبلغ 600 ألف دولار لاحتفالية اليوبيل الفضيّ، مُمولة بالكامل من قِبل المملكة المغربية، وهي الفعاليات التي انطلقت يوم 20 يناير الماضي وتستمر على مدى العام 2023، برعاية سامية كريمة من الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تحت شعار”انطلاقة جديدة لترسيخ مكانة القدس ومركزها الديني والحضاري”.

وبحسب البيان، تحظى مشاريع الدعم الاجتماعي في خُطة الوكالة لهذا العام بأولوية خاصة لمساعدة بعض فئات المجتمع المقدسي على تجاوز آثار جائحة كوفيد – 19 وتداعيات ارتفاع الأسعار جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، وهي تعتمد في ذلك على خُلاصات اللقاء التشاوري الثاني، الذي عُقد الشهر الماضي في الرباط في موضوع “أي نموذج للتنمية المستدامة في القدس؟”، بمشاركة الأمناء العامين المساعدين المُكلفين بملف القدس وفلسطين بكل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، ومرجعيات دينية إسلامية ومسيحية، ورؤساء جامعات، ومُمثلين عن عدد من المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية في القدس.

ومن جهة أخرى، تُشارك وكالة بيت مال القدس الشريف يوم غد في مؤتمر “القدس 2023.. تعزيز صمود، تنمية واستثمار”، الذي سيقام بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور عربي وإسلامي رفيع، وستُقدم خلاله الوكالة تقريرا عن حصيلة برامجها وأنشطتها وآفاق عملها في القدس في المرحلة المقبلة.

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