البنك الإفريقي للتنمية يمنح المغرب 201 ألف أورو لتوفير الموارد المائية

هبة بريس

وافق البنك الإفريقي للتنمية مؤخرا ، على تقديم منحة للمغرب عبر صندوق المساعدة التقنية للبلدان ذات الدخل المتوسط التابع للبنك ، بقيمة 201 ألف أورو تهدف إلى تقديم المساعدة الفنية للحكومة من أجل دراسات تصميم السدود وتهيئة مجاري المياه ودراسات الربط البيني للأحواض المائية.

وأوضح البنك في بلاغ أن هذه المساعدة الموجهة إلى مديرية التجهيزات المائية التابعة لوزارة التجهيز والماء ، تضم عنصرين.

ويركز العنصر الأول من هذه المساعدة التقنية على دراسات تصميم السدود والربط البيني للأحواض الهيدروليكية .

ويتعلق الأمر ، بحسب البلاغ ، بمرافقة مديرية التجهيزات المائية من خلال تزويدها بمساعدة فنية (يقدمها خبراء رفيعو المستوى) لدراسات تصميم السدود الكبرى والصغرى والمجاري المائية والرابط البيني للأحواض المائية.

وبخصوص النتائج المرجوة عند نهاية المساعدة التقنية ، أوضح البنك أن المساعدة ستسمح بتقييم الجدوى التقنية للسدود الكبرى والصغرى ، وحماية مجاري المياه ومشاريع الربط البيني قبل إطلاقها.

ويتعلق الأمر أيضا ، بالسماح بضمان التصميم الأنسب للمشروع ، من خلال الشروع في الخبرة الفنية ، وتأكيد الخصائص التقنية للمشاريع المعقدة باللجوء إلى الخبراء في هذا المجال.

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