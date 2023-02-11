عثر عليها تحت الأنقاض… تركي يسلم الشرطة حقيبة بها 4 ملايين دولار

2023-02-11 / 09:33
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هبة بريس - وكالات

سلم مواطن تركي حقيبة تحتوي على مبلغ 4 ملايين دولار عثر عليها تحت أنقاض أحد المنازل التي سقطت جراء الزلزال المدمر جنوبي البلاد إلى الشرطة المحلية.

ومحمد أوزبر أوسلو، موظف في بلدية قونية الحضرية وصل إلى هاتاي للانضمام إلى فرق الإنقاذ، قبل أن يعثر على الحقيبة ويسلمها للشرطة، وفق صحيفة “صباح” التركية.

ولليوم الخامس على التوالي تواصل فرق الإنقاذ جهودها في محاولة للعثور على ناجين آخرين تحت أنقاض المنازل المهدمة.

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