زلزال تركيا: ارتفاع عدد القت-لى إلى 20665 شخصا

2023-02-11 / 09:15
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هبة بريس - وكالات

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية صباح اليوم السبت أن حصيلة قتلى الزلزال في جنوب شرق البلاد ارتفعت إلى 20665 شخصا.

وحسب السلطات التركية، فإن عدد المصابين بلغ 80088 شخصا حتى الآن، فيما تم إجلاء أكثر من 92 ألف شخص من المناطق المنكوبة.

وتمكنت فرق الإنقاذ التي تواصل عملها في الولايات التركية المتضررة من الزلازل، من انتشال 67 مواطنا حيا في آخر 24 ساعة.

وأفادت وكالة “فرانس برس” نقلا عن مسؤولين وأطباء، بأن عدد وفيات الزلزال في سوريا بلغ 3533، لتصبح الحصيلة العامة المؤكدة للقتلى في البلدين 24218 شخصا، حسب الوكالة.

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