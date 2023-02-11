الأمير مولاي رشيد يترأس حفل عشاء بمناسبة جائزة الحسن الثاني للغولف

2023-02-11 / 00:00
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هبة بريس

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، مساء اليوم الجمعة بالرباط، حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الدورة الـ47 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة الـ26 لكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، المنظمتين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك من 6 إلى 11 فبراير الجاري.

ولدى وصول صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، إلى مكان الحفل، استعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدت له التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموه، على الخصوص، كل من السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والسيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وشخصيات أخرى.

إثر ذلك، توجه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد إلى القاعة الشرفية، حيث تقدم للسلام على سموه عدد من المدعوين الأجانب والمغاربة والشركاء، قبل أن يلتحق سموه بقاعة الحفل، حيث تم في مستهله عرض شريط يؤرخ لمسار الدورة الـ47 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة الـ26 لكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم.

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