الرجاء يحقق فوزا كاسحا على فايبرز الأوغندي

2023-02-10 / 23:20
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هبة بريس _ رياضة

حقق الرجاء البيضاوي فوزا كاسحا على حساب ضيفه فايبرز الأوغندي بخماسية دون رد، مساء اليوم الجمعة، في مستهل دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

التعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين لم يستمر طويلا، وسجل الرجاء البيضاوي هدفه الأول في الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب حمزة خابا.

وفي الدقيقة 11، سجل اللاعب جمال حركاس الهدف الثاني لصالح الرجاء

وفي الدقيقة 38، تمكن اللاعب محمد زريدة من تسجيل الهدف الثالث لصالح الفريق البيضاوي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الرجاء البيضاوي بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني، وبعد 14 دقيقة وتحديدا في الدقيقة 59 سجل يسري بوزوق الهدف الرابع لصالح الرجاء البيضاوي.

وفي الدقيقة 71، سجل اللاعب روجير أهولو الهدف الخامس للرجاء البيضاوي المغربي.

وأطلق الحكم، صافرة نهاية اللقاء بفوز الرجاء البيضاوي على فايبرز الأوغندي.

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