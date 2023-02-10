حمد الله
حمد الله

حمد الله يصل للهدف رقم 100 بالدوري السعودي

2023-02-10 / 22:17
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هبة بريس _ رياضة

وصل النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، إلى الهدف رقم 100 في مشاركاته بالدوري السعودي، محطما رقما قياسيا للهداف السوري عمر السومة.

وسجل حمد الله (33 عاما)، هدفين من أصل خمسة أهداف سجلها فريقه الاتحاد في شباك العدالة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من دوري “روشن” للمحترفين، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 11 هدفا.

وبات حمد الله أسرع لاعب يصل إلى الهدف 100 في الدوري السعودي، إذ حقق ذلك من خلال 101 مباراة فقط، فيما كان نجم الأهلي السابق، السوري عمر السومة سجل هذا الرقم خلال 102 مباراة.

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