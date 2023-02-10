الجزائر تشرع في لي الذراع …الجمارك الجزائرية تستفز ” التوانسة “
شرعت الجزائر في نهج سياسة لي الذراع اتجاه تونس حيث تعرض عدد من التونسيين، صباح الجمعة، لتضييقات من قبل الجمارك الجزائرية على مستوى المعابر الحدودية البرية بين البلدين
وقالت تقترير صحفية ” بعد أيام من سماح تونس للناشطة الفرنسية من أصل جزائري أميرة بوراوي بالسفر إلى فرنسا وعدم تسليمها لبلدها الأصل، حيث تواجه عقوبة بالسجن شرعت الجمارك الجزائرية بمنع عدد من العائلات التونسية من إدخال المواد الغذائية من الجزائر، كما تعوّدت، إضافة إلى تعرض حافلات الرحلات السياحية المنظمة إلى تضييقات.
والجمعة، أوقفت تونس الناشطة الحقوقية الفرنسية من أصل جزائري أميرة بوراوي، حيث كانت السلطات تستعد لترحيلها إلى الجزائر، قبل أن تتدخل سفارة فرنسا في تونس مساء الإثنين من أجل منع ذلك.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يعتبر فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من أبرز داعمي نظيره التونسي قيس سعيّد ؛ بل وهو الداعم الأكبر لتونس في استقبالها زعيم الإنفصال ابراهيم غالي
8 تعليقات
إن ينصركم الله فلا غالب لكم يبددون الأموال على الاوهام
بعد فقدان الهيبة وعزة النفس لدى الحكومة التونسية. توقع منهم كل شيء.. يمكن شراء أصواتهم بثمن جد جد ضعيف.. يوافقون حتى و لو كان المقابل فقط 100 دولار. عندما تضعف الدولة تفقد السيادة والقرار المستقل.
لا حول ولا قوة الا بالله دولة يعيش شعبها فقراً مدقعا تقرض أصحاب لهريسة.
كان من الأولى والأجدر على دولة الكابرانات أن تخرج شعبها من الهشاشة والبطالة وتقضي على الفوارق الطبية.
فلوس الشعب يكلهوم زعزوط
المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها وكلاب الخرائر الكراغلة كوريا الشرقية لا تتوقف عن النباح وحمامرتها لن تتوقف عن النهيق ولو جمعت الانس والجن لن تنال من قوة الإمبراطورية المغربية الشريفة والعريقة الا الثلث في الخمس اي الصبع الاوسط الجزائر الإرهابية وتونس الفقيرة وكل من يدور في فلكهم
اللهم لك الحمد حمدا كتيرا على هاد المونديال.. بان وجه الكابرانات قدام العالم عامة و العالم العربي خاصة على الحقد و الكره لي فقلوبهوم.. اللهم كتر حسادنا من حدهم هما كايعاديونا و ربي كايزيد يعطينا.. المغربي الحر النية الصافية و القلب الكبير.. الله يحفضنا
طبعا ليس الكل
الدولة المصدرة للنفط الوحيدة في العالم التي يفر منها شبابها إلى أوروبا لبيع السجائر المهربة أمام وسائل النقل
حتي الليبيين اللي عندهم الحرب ما كاينينش
الطلاب يطلب و مراتو تصدق
متى سيستيقظون
أموال جزائرية تروم “شراء مواقف” الرئاسة التونسية ضد الوحدة الترابية للمملكة……. الجزائر على عتبة 800 مليار دولار كخسارة ضدا في المغرب…… أليس هذا غباء يا الشعب الجزائري…..
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد